Зеленський відреагував на провал його законопроекту у Раді. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n122247-zelenskyy-pro-proval-zakonoproektu-stari-polityky-rozrahovuut-za-groshi-ta-grechku-prolizty-do-rady.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський відреагував на провал його законопроекту про зміну виборчого законопроекту у Верховній Раді.

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За словами Зеленського, депутати вирішили обрати стару систему, тому що вона може дати їм шанс на продовження політичного життя. Про це він повідомив на своїй сторінці у Fаcebook.

Зеленський наголосив, що тепер політики сподіваються за гречку та гроші повернутися до парламенту. Голова держави закликав українців голосувати за нових політиків, навіть за умови мажоритарних округів.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада відмовилась голосувати за два законопроекти від Зеленського. В одному з них спрощення публічних закупівель, а другий мав запустити запровадження пропорційної виборчої системи і зниження виборчого бар'єру з 5% до 3%.

Як раніше повідомляв «Ракурс», спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Зеленський вніс проект змін у виборче законодавство із запізненням та порушенням регламенту.