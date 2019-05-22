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Зеленський відреагував на провал його законопроекту у Раді. Фото: прес-служба президента

Зеленський про провал законопроекту: Старі політики розраховують за гроші та гречку пролізти до Ради

22 тра 2019, 20:38
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Новообраний президент України Володимир Зеленський відреагував на провал його законопроекту про зміну виборчого законопроекту у Верховній Раді.

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За словами Зеленського, депутати вирішили обрати стару систему, тому що вона може дати їм шанс на продовження політичного життя. Про це він повідомив на своїй сторінці у Fаcebook.

Зеленський наголосив, що тепер політики сподіваються за гречку та гроші повернутися до парламенту. Голова держави закликав українців голосувати за нових політиків, навіть за умови мажоритарних округів.

Зеленський про Верховну Раду. Фото: Facebook

Як відомо, сьогодні Верховна Рада відмовилась голосувати за два законопроекти від Зеленського. В одному з них спрощення публічних закупівель, а другий мав запустити запровадження пропорційної виборчої системи і зниження виборчого бар'єру з 5% до 3%.

Як раніше повідомляв «Ракурс», спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Зеленський вніс проект змін у виборче законодавство із запізненням та порушенням регламенту.

Джерело: Ракурс


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