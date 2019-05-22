Зеленский отреагировал на провал его законопроекта в Раде. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/n122247-zelenskiy-o-provale-zakonoproekta-starye-politiki-rasschityvaut-za-dengi-i-grechku-prolezt-v-radu.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на провал его законопроекта об изменении избирательного законопроекта в Верховной Раде.

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По словам Зеленского, депутаты решили выбрать старую систему, потому что она может дать им шанс на продолжение политической жизни. Об этом он сообщил на своей странице в Fаcebook.

Зеленский отметил, что теперь политики надеются за гречку и деньги вернуться в парламент. Глава государства призвал украинцев голосовать за новых политиков, даже при условии мажоритарных округов.

Как известно, сегодня Верховная Рада отказалась голосовать за два законопроекта от Зеленского. В одном из них упрощения публичных закупок, а второй должен был запустить введения пропорциональной избирательной системы и снижение избирательного барьера с 5% до 3%.

Как ранее сообщал «Ракурс», спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Зеленский внес проект изменений в избирательное законодательство с опозданием и нарушением регламента.