Зеленский внес проект изменений в избирательное законодательство с опозданием и нарушением регламента, фото — ТСН

https://racurs.ua/n122224-zelenskiy-vnes-proekt-izmeneniy-v-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-s-opozdaniem-i-narusheniem.html

Ракурс

Верховная Рада не получила вовремя проект изменений в избирательное законодательство. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил, открывая заседание парламента 22 мая.

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Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, которое инициировал президент Владимир Зеленский, для внесения изменений в избирательное законодательство.

Один из законопроектов глава государство внес за два часа, другой — за 15 минут до начала заседания. Парубий отметил, что этот документ содержит грубое нарушение регламента Рады, поскольку в нем объединены изменения и в избирательную систему, и в процедуру публичных закупок.

Мы всеми силами сейчас помогаем представителю президента привести проект в соответствие с законом. Как только приведут — внесем в Раду, — отметил Парубий.

Кроме того, Парубий попросил Зеленского уточнить номера законопроектов, которые он предлагает на рассмотрение парламента. В парламенте сейчас идет обсуждение вопроса роспуска Рады.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Парубий намерен обжаловать указ президента о досрочном прекращении полномочий парламента в Констиутцийному суде.