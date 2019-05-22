Зеленский подал в Раду один из законов, позволяющих провести досрочные выборы, фото — АП

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая подал в Верховную Раду закон, который уменьшает сроки тендерных закупок во время избирательного процесса.

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О подаче в парламент проекта Закона Украины № 10317 от 22.05.2019 «О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ по осуществлению закупок во время избирательного процесса» сообщает официальный сайт Рады.

Документ предусматривает уменьшение сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе проведения выборов.

В частности, законопроект разрешает не останавливать проведение процедуры закупок в случае поступления жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями во время избирательного процесса. Такую норму предлагается установить, чтобы исключить блокировку процедур закупок во время избирательного процесса.

Предполагается, что этот законопроект, а также законопроект об изменениях в избирательном законодательстве, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают барьер для прохождения в Раду с 5% до 3%, рассмотрит в среду парламент на внеочередном заседании.

Глава Администрации президента Андрей Богдан вчера заявил, что тексты законопроектов, которые рассмотрит Рада 22 мая, будут готовы на утро. Над ними работали всю ночь.