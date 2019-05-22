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Зеленський подав в Раду один із законів, які дозволяють провести дострокові вибори, фото — АП

Зеленський подав в Раду один із законів, які дозволяють провести дострокові вибори

22 тра 2019, 11:20
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Президент України Володимир Зеленський 22 травня подав до Верховної Ради закон, який зменшує строки тендерних закупівель під час виборчого процесу.

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Про подачу в раду проекту Закону України № 10317 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу» повідомляє офіційний сайт парламенту.

Документ передбачає зменшення строків тендерних закупівель, які буде проводити ЦВК у процесі проведення виборів. Зокрема, законопроект дозволяє не зупиняти проведення процедури закупівель у випадку надходження скарг, що стосуються закупівель виборчими комісіями під час виборчого процесу. Таку норму пропонується встановити, щоб унеможливити блокування процедур закупівель під час виборчого процесу.

Передбачається, що цей законопроект, а також законопроект про зміни у виборчому законодавстві, які скасують мажоритарну систему і зменшать бар'єр для проходження в Раду з 5% до 3%, розгляне у середу Верховна Рада на позачерговому засіданні.

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан вчора заявив, що тексти законопроектів, які розглядатиме Рада 22 травня, будуть готові на ранок. Над ними працювали усю ніч.

Джерело: Ракурс


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