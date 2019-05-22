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Ракурс
Володимир Гройсман на засіданні уряду. Фото: 112 Україна

Гройсман проводить останнє засідання уряду перед відставкою (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 тра 2019, 11:18
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Засідання Кабінету міністрів розпочалося в Києві 22 травня під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Днями прем'єр заявляв, що залишить посаду глави уряду.

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Сьогодні перед початком засідання Гройсман підтвердив, що 22 травня подасть заяву про відставку у Верховну Раду.

У порядку денному засідання уряду зазначається, що сьогодні Кабмін планує затвердити постанову про вихід України з окремих договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав. Урядовці також розглянуть проект постанови щодо підписання угоди між урядом України та урядом Монголії про взаємне скасування віз, а також постанову щодо затвердження угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про співробітництво у сфері туризму.

Крім того, планується розгляд питань про затвердження програми щодо оснащення Держслужби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою, розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, перерозподіл видатків бюджету, передбачених Міноборони.

Нагадаємо, днями Володимир Гройсман заявив про намір піти з посади прем'єр-міністра України. Глава уряду зазначив, що піде з посади 22 травня, після проведення чергового засідання Кабміну.

Джерело: Ракурс


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