Зеленський призначив свого представника в уряді, фото — Фейсбук А.Геруса

https://racurs.ua/ua/n122216-zelenskyy-pryznachyv-svogo-predstavnyka-v-uryadi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський призначив свого представника у Кабінеті міністрів України.

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Глава держави підписав 22 травня указ № 314/2019, у якому призначив Андрія Геруса на цю посаду.

Прізвище Геруса вперше згадувалося в контексті команди Зеленського у період між першим і другим турами президентських виборів. Тоді його називали експертом з комунальних послуг, антимонопольного регулювання та енергетики.

Герус — виконавчий директор ТОВ «Конкорд Капітал». Йому 37 років, він закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З серпня 2014 року працював членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.

Нагадаємо, що 21 травня президент Зеленський здійснив декілька важливих призначень. Глава держави підписав укази про призначення очільника своєї адміністрації, начальника Генштабу, п’ятьох заступників глави АП, а також свого представника в Раді.