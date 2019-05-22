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Зеленский назначил своего представителя в правительстве, фото — Фейсбук А.Геруса

Зеленский назначил своего представителя в правительстве

22 мая 2019, 10:52
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Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Кабинете министров Украины.

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Глава государства подписал 22 мая указ № 314/2019, в котором назначил Андрея Геруса на эту должность.

Фамилия Геруса впервые упоминалась в контексте команды Зеленского в период между первым и вторым турами президентских выборов. Тогда его называли экспертом по коммунальным услугам, антимонопольному регулированию и энергетике.

Герус — исполнительный директор ООО «Конкорд Капитал». Ему 37 лет, он закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности «Экономическая кибернетика».

С августа 2014 года работал членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. После увольнения из НКРЕКП летом 2015 года вернулся в «Конкорд Капитал» на должность исполнительного директора.

Напомним, что 21 мая президент Зеленский совершил несколько важных назначений. Глава государства подписал указы о назначении главы администрации, начальника Генштаба, заместителей главы АП, а также своего представителя в Раде.

Источник: Ракурс


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