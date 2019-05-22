Андрей Богдан высказался относительно преследования предшественников. Фото: Украинская правда

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Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что новая власть не ставит перед собой первоочередную цель посадить в тюрьму своих предшественников.

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Уголовное преследование предшественников не является приоритетом для новой власти. Команда Зеленского имеет определенный спланированный путь, которого намерен придерживаться. Об этом глава АП заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Предыдущая власть будет отвечать перед законом, если вина чиновников будет доказана.

При наличии стопроцентных доказательств совершения преступления любым лицом, даже самыми высокими лицами прошлой власти, конечно, мы будем бескомпромиссны. Здесь не помогут ни деньги, ни любые заслуги, — заверил Богдан.

Чиновник добавил, что новая власть не будет заниматься давлением на суд, а закон должен самоурегулировать любую ситуацию.

Напомним, глава АП Андрей Богдан заявил, что на Банковой рассматривают возможности назначений молодых, но опытных и независимых лиц, поскольку «время менять поколение».