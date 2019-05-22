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Андрій Богдан висловився щодо переслідування попередників. Фото: Українська правда

Глава АП Богдан повідомив, чи переслідуватиме нова влада попередників (ВІДЕО)

22 тра 2019, 10:39
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Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що нова влада не ставить собі за першочергову мету посадити в тюрму своїх попередників.

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Кримінальне переслідування попередників не є пріоритетом для нової влади. Команда Зеленського має певний спланований шлях, якого планує дотримуватися. Про це керівник АП заявив у інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

Попередня влада відповідатиме перед законом, якщо вина чиновників буде доведена.

При наявності стовідсоткових доказів учинення злочину будь-якою особою, навіть найвищими особами минулої влади, звичайно, ми будемо безкомпромісні. Тут не допоможуть ні гроші, ні будь-які заслуги, — запевнив Богдан.

Посадовець додав, що нова влада не займатиметься тиском на суд, а закон має самоврегулювати будь-яку ситуацію.

Нагадаємо, глава АП Андрій Богдан заявив, що на Банковій розглядають можливості призначень молодих, але досвідчених та незалежних осіб, оскільки «час міняти покоління».

Джерело: Ракурс


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