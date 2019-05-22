Через розпуск Ради місія МВФ достроково повертається до США, фото — Finstat

https://racurs.ua/ua/n122214-kredytu-ne-bude-cherez-rozpusk-rady-misiya-mvf-dostrokovo-povertaietsya-do-ssha-zmi.html

Ракурс

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повертається до США і не переглядатиме програму співпраці.

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Про скорочення графіку візиту місії повідомили «Українські Новини» з посиланням на власне інформоване джерело.

Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде. Причина — розпуск парламенту, — повідомило джерело.

Крім того, на рішення МВФ вплинули й деякі кадрові призначення в Адміністрації президента Зеленського.

«Ракурс» повідомляв, що місія почала роботу в Києві 21 травня. Вона мала перебувати в Україні 14 днів й ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд дол.

Крім того, до Києва прилетіли й представники Євросоюзу, які розглядають рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 млн євро.

У цьому році Україна потребує нових позик від МВФ, оскільки проходить один з пікових періодів зовнішніх виплат та існує загроза технічного дефолту.