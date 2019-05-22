Из-за роспуска Рады миссия МВФ досрочно возвращается в США, фото — Finstat

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Ракурс

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возвращается в США и не будет пересматривать программу сотрудничества.

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О сокращении графика визита миссии сообщили «Українські Новини» со ссылкой на собственный информированный источник.

Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента, — сообщил источник.

Кроме того, на решение МВФ повлияли и некоторые кадровые назначения в Администрации президента Зеленского.

«Ракурс» сообщал, что миссия начала работу в Киеве 21 мая. Она должна была находиться в Украине 14 дней и принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долл.

Кроме того, в Киев прилетели и представители Евросоюза, рассматривающие решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро.

В этом году Украина нуждается в новых займах от МВФ, поскольку проходит один из пиковых периодов внешних выплат и существует угроза технического дефолта.