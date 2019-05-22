Андрей Богдан пояснил, почему к власти должны прийти молодые лица. Фото: Укринформ

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Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что пока приоритетными кандидатурами на государственные должности есть члены команды Зеленского, которые прошли путь президентских выборов.

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На Банковой рассматривают возможности назначений молодых, но опытных и независимых лиц, поскольку «время менять поколение». Рассматривается кандидатура Александра Данилюка на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом Богдан заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Да, действительно, рассматривается такая кандидатура. Однако будет ли она принята президентом — пока окончательно неизвестно, — отметил глава АП.

Он также заявил, что должности в СНБО и Министерстве обороны должны занимать не профессиональные военные, а менеджеры, которые будут пользоваться доверием западных партнеров Украины. Богдан уверен, что такие лица могут навести порядок в сфере государственных закупок и «Укроборонпроме». Конкретизировать имена кандидатов на должности руководителей ГПУ и министерств Богдан не стал.

Прокомментировал чиновник и возможную отставку правительства. Глава АП отметил, что старые чиновники хотят в первые дни президентства Владимира Зеленского сбросить на нового главу государства все возможные проблемы.

Богдан заверил, что в случае отставки Гройсмана никакого коллапса не случится, а обязанности премьера будет исполнять первый вице-премьер.

Однако хочу огорчить господина премьер-министра — никто плакать не будет, если он таки внесет такое представление. Конец истории Украины не произойдет. В Украине, как и в любом государстве существует принцип бесконечности власти. Власть, тот или иной орган, работает, пока не будет назначен новый состав. Поэтому не проблема — пусть идет, — заявил Богдан.

Напомним, глава АП Андрей Богдан заявлял, что сегодня утром должны внести в парламент изменения к закону о выборах народных депутатов. Вчера президент Зеленский вместе с руководителями фракций обсуждали вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%.