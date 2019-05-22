Андрій Богдан пояснив, чому до влади мають прийти молоді обличчя. Фото: Укрінформ

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Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан вважає, що пріоритетними кандидатурами на державні посади наразі є члени команди Зеленського, котрі пройшли шлях президентських виборів.

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На Банковій розглядають можливості призначень молодих, але досвідчених та незалежних осіб, оскільки «час міняти покоління». Розглядається кандидатура Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Про це Богдан заявив в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

Так, дійсно, розглядається така кандидатура. Проте чи буде вона прийнята президентом — поки що остаточно невідомо, — зазначив глава АП.

Він також заявив, що посади в РНБО та Міністерстві оборони повинні обіймати не професійні військові, а менеджери, котрі користуватимуться довірою західних партнерів України. Богдан впевнений, що такі особи можуть навести лад у сфері державних закупівель та «Укроборонпромі». Конкретизувати імена кандидатів на посади керівників ГПУ та міністерств Богдан не став.

Прокоментував посадовець й можливу відставку уряду. Очільник АП відзначив, що старі посадовці хочуть в перші дні президенства Володимира Зеленського скинути на нового главу держави всі можливі проблеми.

Богдан запевнив, що в разі відставки Гройсмана жодного колапсу не станеться, а обов’язки прем'єра виконуватиме перший віце-прем'єр.

Проте хочу засмутити пана прем'єр-міністра — ніхто плакати не буде, якщо він таки внесе таке подання. Кінець історії України не станеться. В Україні, як і в будь-якій державі існує принцип безкінечності влади. Влада, той чи інший орган, працює, поки не буде призначено новий склад. Тому не проблема — нехай іде, — заявив Богдан.

Нагадаємо, глава АП Андрій Богдан заявляв, що сьогодні вранці мають внести в парламент зміни до закону про вибори народних депутатів. Вчора президент Зеленський разом із керівниками фракцій обговорювали питання про проведення парламентських виборів за пропорційною системою, а також зниження прохідного бар'єра до 3%.