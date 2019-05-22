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Ракурс
Владимир Гройсман на заседании правительства. Фото: 112 Украина

Гройсман проводит последнее заседание правительства перед отставкой (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 мая 2019, 11:18
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Заседание Кабинета министров началось 22 мая в Киеве под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. На днях премьер заявлял, что покинет пост главы правительства.

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Сегодня перед началом заседания Гройсман подтвердил, что 22 мая подаст заявление об отставке в Верховную Раду.

В повестке дня заседания правительства отмечается, что сегодня Кабмин планирует утвердить постановление о выходе Украины из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Члены правительства также рассмотрят проект постановления о подписании соглашения между правительством Украины и правительством Монголии о взаимной отмене виз, а также постановление об утверждении соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в сфере туризма.

Кроме того, планируется рассмотрение вопросов об утверждении программы по оснащению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой, распоряжение об одобрении Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, перераспределение расходов бюджета, предусмотренных Минобороны.

Напомним, на днях Владимир Гройсман заявил о намерении уйти с поста премьер-министра Украины. Глава правительства отметил, что уйдет с должности 22 мая, после очередного заседания Кабмина.

Источник: Ракурс


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