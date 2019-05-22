Зеленський вніс проект змін у виборче законодавство із запізненням та порушенням регламенту, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n122224-zelenskyy-vnis-proekt-zmin-u-vyborche-zakonodavstvo-iz-zapiznennyam-i-z-porushennyam-reglamentu.html

Ракурс

Верховна Рада не отримала вчасно проект змін у виборчому законодавстві. Про це спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, відкриваючи засідання парламенту 22 травня.

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Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський, для внесення змін до виборчого законодавства.

Один із законопроектів глава держава вніс за дві години, інший — за 15 хвилин до початку засідання. Парубій відзначив, що цей документ містить грубе порушення регламенту Ради, оскільки в ньому об'єднано зміни і до виборчої системи, і до процедури публічних закупівель.

Ми всіма силами допомагаємо представнику президента привести проект у відповідність до закону. Щойно приведуть — подамо в Раду, — відзначив Парубій.

Крім того, Парубій попросив Зеленського уточнити номери законопроектів, які він пропонує до розгляду парламенту. В парламенті наразі триває обговорення питання розпуску Ради.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Парубій має намір оскаржити указ президента про дострокове припинення повноважень парламенту в Констиутційному суді.