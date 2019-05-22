Отруєння в каналізації в місті Куп’янськ. Фото: ДСНС

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Отруєння газами в каналізації сталося в Харківській області. Внаслідок надзвичайної події загинула одна особа.

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Трагедія сталася 21 травня о 16:09 в місті Куп’янськ. Через отруєння газами у каналізаційному колекторі один працівник комунального підприємства загинув, ще двоє у тяжкому стані перебувають у лікарні. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що викид газів у каналізації стався під час роботи комунальників у колекторі. На місці події помер 33-річний працівник, а чоловіки 38 та 53 років у тяжкому стані були доставлені до реанімаційного відділення лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч .2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 квітня в школі № 7 у місті Авдіївка Донецької області сталося масове отруєння дітей. Виявилося, що невідома особа розпилила перцевий газ в приміщенні навчального закладу. Після цього медична допомога знадобилася 16 дітям.