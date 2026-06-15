У Харкові під час повторного удару РФ загинули п’ятеро рятувальників. Фото:

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Загинули рятувальники внаслідок російського обстрілу Харкова.

Внаслідок повторного російського удару під час гасіння пожежі загинули п’ятеро рятувальників ДСНС. Ще щонайменше п’ятеро отримали поранення. Вогнеборці загинули під час ліквідації займання, яке виникло на місці однієї із атак. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 15 червня повідомив у Telegram.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що вночі росіяни вдарили по Холодногірському, Шевченківському районах міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про трьох поранених. у Холодногірському районі вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки, яких госпіталізували у важкому стані. Також відомо про 34-річну постраждалу жінку в Шевченківському районі.

Також вчора пізно ввечері, за інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території цивільного підприємства в Холодногірському районі.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Київ опинився під черговою масованою атакою російських безпілотників та ракет. Пожежі та руйнування зафіксували майже в усіх районах. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених. Пошкоджено багато багатоповерхових та приватних житлових будинків, Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Олександра Довженка.