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Отравление в канализации в городе Купянск. Фото: ГСЧС

На Харьковщине группа коммунальщиков отравилась газами в канализационном коллекторе, есть жертвы (ФОТО)

22 мая 2019, 12:13
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Отравления газами в канализации произошло в Харьковской области. В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.

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Трагедия произошла 21 мая в 16:09 в городе Купянск. Из-за отравления газами в канализационном коллекторе один работник коммунального предприятия погиб, еще два в тяжелом состоянии находятся в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители предварительно установили, что выброс газов в канализации произошел во время работы коммунальщиков в коллекторе. На месте происшествия скончался 33-летний работник, а мужчины 38 и 53 лет в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Отравление в канализации в городе Купянск. Фото: ГСЧС

Отравление в канализации в городе Купянск. Фото: ГСЧС

Напомним, 19 апреля в школе № 7 в городе Авдеевка Донецкой области произошло массовое отравление детей. Оказалось, что неизвестный распылил перечный газ в помещении учебного заведения. После этого медицинская помощь понадобилась 16 детям.

Источник: Ракурс


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