Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский созвал ВР на внеочередное заседание. ФОТО: hvylya.net

Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 мая 2019, 11:56
999

Верховна Рада Украины собралась на внеочередное заседание, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Последний попросил председателя ВР Андрея Парубия созвать парламентариев на сегодня, 22 мая.

Loading...

На повестке дня Рады — досрочное прекращение полномочий ВРУ восьмого созыва, внесение изменений в Избирательный кодекс и закон «О публичных закупках».

Вчера, после консультаций президента с главами парламентских фракций, стало известно, что Раде предлагается снизить проходной барьер на выборах с 5% до 3% и утвердить проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

Между тем, Парубий обратился к Зеленскому, чтобы тот конкретизировал номера проектов законов, которые сегодня должны быть внесены в повестку дня ВР.

Зеленский созвал ВР на внеочередное заседание. ФОТО: пресс-служба ВРУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы внести изменения в избирательное законодательство в связи с внеочередными парламентскими выборами

Новости Украины
11:56

На Донбассе восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к боевикам

В среду, 22 мая, восемь украинских военнослужащих случайно попали в плен к пророссийским боевикам, которые контролируют оккупированные территории Донбасса. Сейчас командование ООС определяет место пребывания пленных

Новости Украины
11:33

Кредита не будет? Из-за роспуска Рады миссия МВФ досрочно возвращается в США — СМИ

Миссия Международного валютного фонда возвращается в США и не будет пересматривать программу сотрудничества. Причиной сокращения графика пребывания стал роспуск парламента и кадровые назначения в Администрации президента

Новости Украины
10:31
Новости партнеров
Загрузка...