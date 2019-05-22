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Зеленский созвал ВР на внеочередное заседание. ФОТО: hvylya.net
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n122218-zelenskiy-sozval-vr-na-vneocherednoe-zasedanie.htmlРакурс
Верховна Рада Украины собралась на внеочередное заседание, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Последний попросил председателя ВР Андрея Парубия созвать парламентариев на сегодня, 22 мая.
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На повестке дня Рады — досрочное прекращение полномочий ВРУ восьмого созыва, внесение изменений в Избирательный кодекс и закон «О публичных закупках».
Вчера, после консультаций президента с главами парламентских фракций, стало известно, что Раде предлагается снизить проходной барьер на выборах с 5% до 3% и утвердить проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.
Между тем, Парубий обратился к Зеленскому, чтобы тот конкретизировал номера проектов законов, которые сегодня должны быть внесены в повестку дня ВР.
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