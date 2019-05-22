Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122222-na-donbasse-vosem-voennoslujaschih-vsu-popali-v-plen-k-boevikam.html

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Попали в плен к боевикам самопровозглашенной Донецкой народной республики восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Бойцы операции Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от установленного маршрута. Таким образом военные въехали на оккупированную территорию Донецкой области и попали в плен к сепаратистам, которые контролируются Россией. Об этом 22 мая сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сейчас командование принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих. Тем временем военная прокуратура внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает прекращение огня на Донбассе своим главным заданием. Глава государства убеждал, что приложить максимальные усилия, чтобы вернуть пленных украинцев домой.