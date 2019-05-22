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Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль в Администрацию президента, фото — Википедия

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль в Администрацию президента

22 мая 2019, 11:25
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Президент Волоидмир Зеленский 22 мая отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем Администрации президента.

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Об этом сообщает официальное представительство главы государства.

Отменить как нереализованный указ Президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Е. Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины», — говорится в тексте указа.

Заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Зеленский назначил на должность вечером 21 мая. Впоследствии соответствующий указ убрали с сайта главы государства.

СМИ сообщили о том, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. Дипломат соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.

Источник: Ракурс


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