Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль в Администрацию президента, фото — Википедия

https://racurs.ua/n122220-zelenskiy-otmenil-ukaz-o-naznachenii-zerkal-v-administraciu-prezidenta.html

Ракурс

Президент Волоидмир Зеленский 22 мая отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем Администрации президента.

Loading...

Об этом сообщает официальное представительство главы государства.

Отменить как нереализованный указ Президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Е. Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины», — говорится в тексте указа.

Заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Зеленский назначил на должность вечером 21 мая. Впоследствии соответствующий указ убрали с сайта главы государства.

СМИ сообщили о том, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. Дипломат соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.