Снижение цены газа на несколько месяцев может повлечь последствия в кредитной и банковской политике — Богдан. Фото: News.liga.net

https://racurs.ua/n122221-snijenie-ceny-gaza-na-neskolko-mesyacev-mojet-povlech-posledstviya-v-kreditnoy-i-bankovskoy.html

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Цена на газ в Украине должна быть согласована с международными партнерами, в частности, с Международным валютным фондом (МВФ), заявил Андрей Богдан, новый глава Администрации президента Владимира Зеленского.

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Богдан утверждает, что власти будут изучать возможные пути уменьшения тарифов на газ, на эту тему проводились консультации со многими специалистами. Такое заявление он сделал накануне в эфире канала «112 Украина».

Но те или иные решения мы можем принимать после консультаций с международными партнерами. В данном случае мы поставлены в такую систему координат, что должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на газ на несколько месяцев может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике, — заявил Богдан.

Ответственность за зависимость Украины от МВФ и других международных организаций глава АП возложил на предыдущие власти.

Между тем напомним, что на днях глава правительства Владимир Гройсман заявлял о том, что снижение тарифов на газ и другие коммунальные услуги может повлечь за собой финансовый кризис в стране.