Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Снижение цены газа на несколько месяцев может повлечь последствия в кредитной и банковской политике — Богдан. Фото: News.liga.net

Снижение цены газа на несколько месяцев может повлечь последствия в кредитной и банковской политике — Богдан

22 мая 2019, 11:23
999

Цена на газ в Украине должна быть согласована с международными партнерами, в частности, с Международным валютным фондом (МВФ), заявил Андрей Богдан, новый глава Администрации президента Владимира Зеленского.

Loading...

Богдан утверждает, что власти будут изучать возможные пути уменьшения тарифов на газ, на эту тему проводились консультации со многими специалистами. Такое заявление он сделал накануне в эфире канала «112 Украина».

Но те или иные решения мы можем принимать после консультаций с международными партнерами. В данном случае мы поставлены в такую систему координат, что должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на газ на несколько месяцев может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике, — заявил Богдан.

Ответственность за зависимость Украины от МВФ и других международных организаций глава АП возложил на предыдущие власти.

Между тем напомним, что на днях глава правительства Владимир Гройсман заявлял о том, что снижение тарифов на газ и другие коммунальные услуги может повлечь за собой финансовый кризис в стране.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Владимир Зеленский попросил Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы внести изменения в избирательное законодательство в связи с внеочередными парламентскими выборами

Новости Украины
11:56

На Донбассе восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к боевикам

В среду, 22 мая, восемь украинских военнослужащих случайно попали в плен к пророссийским боевикам, которые контролируют оккупированные территории Донбасса. Сейчас командование ООС определяет место пребывания пленных

Новости Украины
11:33

Кредита не будет? Из-за роспуска Рады миссия МВФ досрочно возвращается в США — СМИ

Миссия Международного валютного фонда возвращается в США и не будет пересматривать программу сотрудничества. Причиной сокращения графика пребывания стал роспуск парламента и кадровые назначения в Администрации президента

Новости Украины
10:31
Новости партнеров
Загрузка...