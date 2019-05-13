Цена газа для населения в Украине

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На протяжении всей первой декады мая продолжалась интрига относительно того, какой же в этом месяце будет цена газа для населения в Украине: больше чем 8,55 грн за кубометр или меньше?

Дело в том, что в конце апреля НАК «Нафтогаз», с одной стороны, на своем сайте официально сообщила, что у нее есть возможность уменьшить цену газа для населения в Украине до 8,25 грн, но одновременно направила газоснабжающим предприятиям (газсбытам) такие ценовые предложения, согласно которым конечная цена для бытовых потребителей составит 9,72 грн. И эти газсбыты, чтобы вообще не остаться ни с чем, их приняли, подписав соответствующие соглашения.

Все с нетерпением ждали, когда правительство примет решение, обязывающее НАК выполнить это обещание, однако в тексте обнародованного постановления Кабмина №380 от 8 мая 2019 года содержатся те же недостатки, которые впоследствии дадут основания «Нафтогазу» второй раз заявить о том, что до их устранения компания лишена возможности его применения.

Цена газа для населения в Украине: история вопроса

Коротко напомним историю вопроса. В соответствии с Положением о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа, утвержденным постановлением КМУ №867 от 19 октября 2018 года, «Нафтогаз» был обязан до 1 мая продавать газсбытам голубое топливо для населения по льготной цене 6,24 грн за 1 тыс. куб. м. Эти предприятия, в свою очередь, продавали газ населению, к которому он с налогами, наценками и стоимостью доставки доходил уже по 8,55 грн.

Но уже с 1 мая льготная отпускная цена газа для населения в Украине должна была подняться до 7,18 грн, в результате чего в дома бытовых потребителей газ доходил бы уже по цене 9,72 грн. А вот уже с 1 января 2020 года топливо должно было продаваться торгово-коммунальным потребителям по той же цене, что и промышленно-коммерческому сектору.

К этому следует лишь добавить, что только в одну область Украины — Кировоградскую — НАК продавала газ напрямую без посредников, если, конечно, не считать посредником ее дочернее ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

И вот случилось непредвиденное: после завершения относительно теплой зимы остались неиспользованными значительные объемы голубого топлива, в результате чего рыночная цена газа упала ниже льготной. Так, если в марте НАК предлагала топливо промышленным потребителям по 7,41 грн, то в апреле — уже по 5,99 грн (без НДС и стоимости доставки).

При таких условиях «Нафтогаз» начал продавать его своим кировоградским потребителям по 8,38 грн и предложил жителям других регионов заключить с ним прямые договоры на поставку газа уже не по льготным, а по рыночным ценам, которые внезапно стали ниже (хотя на самом деле это традиционное сезонное снижение цены газа в Европе в газовых хабах, на которые ориентируется и «Нафтогаз»). Однако подавляющее большинство населения оказалось слишком консервативным, и таким заманчивым предложением воспользовались лишь 80 домохозяйств из 12 млн потребителей, которые жили за пределами Кировоградской области, — капля в море.

Зато благоприятным ценовым трендом, сложившимся накануне второго тура выборов, в полной мере решил воспользоваться Кабинет министров: 3 апреля он принял постановление №293, которым обязал «Нафтогаз» в тех месяцах, когда рыночные цены на газ будут дешевле льготных, продавать его газсбытам именно по рыночным ценам.

Цена газа для населения в Украине в условиях свободного рынка

Однако НАК такая ситуация не устраивает по вполне понятным причинам: условия свободного рынка предполагают не только право продавать товар по какой угодно цене, но и право не продавать его ненадежному покупателю без предоплаты. А газсбыты с их 25-миллиардным долгом к категории надежных покупателей никак нельзя отнести. Так же, как и десятки тысяч коммунальных предприятий.

Исходя из этого, 17 апреля «Нафтогаз» опубликовал свои возражения, главный смысл которых заключался в том, что правительство, принимая упомянутое постановление, фактически возложило на НАК дополнительное специальное обязательство, но при этом не внесло соответствующие поправки в постановление №867 как в базовый нормативно-правовой акт, регламентирующий отношения в этой сфере. Поэтому, мол, компания лишена возможности применять постановление №293.

Кабмин, судя по всему, понял, что документ вышел непутевый, и 3 мая Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало проект его новой редакции, которая и была принята 8 мая в виде постановления №380.

Однако главный недостаток все равно исправлен не был: новый вариант не вносит поправки в базовое постановление №867, а значит, предоставляет возможность «Нафтогазу» из двух разных нормативных актов по своему усмотрению выбирать для выполнения тот из них, который ему выгоден. На юридическом языке это называется дискреционными полномочиями.

Почему правительство не решилось внести изменения в базовое постановление, понятно: боялось вызвать гнев Международного валютного фонда, который вследствие увеличения объема возложенных на «Нафтогаз» специальных обязательств мог отказать в предоставлении очередных кредитов.

Напомним, что договоры между «Нафтогазом» и газсбытами о поставках газа в мае 2019 года уже заключены, причем заключены в таком виде, что цена газа для населения в Украине в результате их выполнения составит 9,72 грн за кубометр. Для того чтобы бытовые потребители получили газ по 8,25 грн, нужно будет эти договоры перезаключить. Но не факт, что НАК захочет это делать.

Заставить компанию это сделать можно будет только в судебном порядке, но это затянется не на один месяц. При таких обстоятельствах можно ожидать, что жители Кировоградской области, а также жители других регионов, которые получают топливо непосредственно от «Нафтогаза», будут его получать по низкой цене, а все остальные — по высокой. Но окончательно они об этом узнают не из противоречивых сообщений средств массовой информации, а из платежек, которые придут уже в июне.