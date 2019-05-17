Тариф на газ для населения

https://racurs.ua/2355-novye-golovolomki-tarifa-na-gaz-dlya-naseleniya.html

Ракурс

В понедельник, 13 мая, 13 млн украинских домохозяйств наконец смогли вздохнуть с облегчением: НАК «Нафтогаз Украины» таки разослала 42 газсбытам проекты новых соглашений, по результатам выполнения которых тариф на газ для населения в мае будет ниже, чем в апреле. Скептиков, которые уверяли, что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», немного пристыдили.

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Но вместе с тем бытовых потребителей ожидает новый сюрприз от власти: тариф на газ для населения будет разным для разных регионов Украины: меньше всего за один кубометр, например, заплатят киевляне — 7,81 грн, а больше всего — жители Николаевской области — 8,43 грн. Разница вроде бы и небольшая, но в нынешней ситуации она может стать предметом для зависти и причиной для возмущения. Мы же попробуем помочь читателю разобраться в лабиринте нормативно-правовых источников такой несправедливости.

Пять составляющих тарифа на газ для населения

Тариф на газ для населения формируется из пяти составляющих. Первая — цена, по которой «Нафтогаз» продает топливо 42 газоснабжающим предприятиям (газсбытам), уполномоченным правительством перепродавать его населению. Когда-то она устанавливалась Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, но с 2015 года эти полномочия взяло на себя правительство.

Согласно постановлению КМУ №867 от 19 октября 2019 года, в период с 1 мая по 31 декабря 2019 года эта цена должна была составлять 7184 грн за 1 тыс. куб. м, но совсем недавно после длительных и острых дискуссий Кабмин обязал НАК продавать газсбытам газ по рыночной цене, если эта рыночная цена опустится ниже упомянутой отметки 7184 грн. Поэтому в соответствии с постановлением КМУ №293 от 3 апреля 2019 года, если в апреле «Нафтогаз» продавал газ промышленным потребителям по 5990 грн, то в следующем месяце — мае — он должен продавать его газсбытам тоже по 5990 грн. А если в мае он продает промышленному сектору по 6299 грн, то по такой же цене он должен продавать его газсбытам в июне.

Следующая составляющая тарифа на газ для населения — торговая наценка газсбытов. Согласно упомянутому выше правительственному постановлению, ее величина не может превышать 2,5%. По мнению чиновников Кабмина, этой суммы вполне достаточно для оплаты труда персонала, который занимается рассылкой платежных сообщений, приемом денег и судебно-исковой работой со злостными неплательщиками.

Третья и четвертая составляющие — это оплата услуг транспортировки и распределения газа. В этой ситуации тарифы на них являются самым непонятным вопросом, на котором стоит остановиться подробно. А вот пятая и самая простая составляющая — налог на добавленную стоимость, ставка которого равна 20%. Поэтому для того, чтобы вычислить его размер, надо собрать предыдущие четыре составляющие, а полученную сумму разделить на пять.

Как регулятор уравновешивал тариф на газ для населения

Как известно, услуги по транспортировке газа предоставляет акционерное общество «Укртрансгаз», являющееся оператором газотранспортной системы Украины, протяженность магистральных трубопроводов которой составляет 39 тыс. км. Напомним, что все 100% акций этого АО принадлежат «Нафтогазу». А вот услуги распределения газа по отдельным домам и квартирам предоставляют 43 газораспределительных предприятия (облгаза), в ведении которых находятся газораспределительные сети общей протяженностью 400 тыс. км. Поскольку поставщики услуг транспортировки и распределения являются естественными монополистами, цены на них регулируются уже упомянутой Нацкомиссией.

В частности, тарифы на услуги облгазов устанавливают 43 постановления НКРЭКУ, принятые 24 марта 2016 года (с изменениями, принятыми таким же количеством постановлений от 15 декабря 2016 года). То есть для каждого облгаза свое отдельное постановление. Но если вдруг на официальном сайте какого-либо государственного органа вы прочитаете, что эти постановления отменены, не спешите делать вывод, что они уже не действуют. Упомянутые 43 постановления действительно были отменены постановлением Нацкомиссии от 28 марта 2017 года. Это произошло тогда, когда регулятор решил снизить тарифы на распределение, но ввести абонентскую плату за присоединение к газовым сетям. Однако такое нововведение вызвало немалое возмущение у народа, и уже 10 апреля того же года постановлением регулятора №494 был восстановлен статус-кво. Неудивительно, что администраторы некоторых официальных сайтов государственных учреждений не всегда успевали реагировать на подобные калейдоскопические изменения нормативно-правовой базы.

Итак, упомянутые 43 постановления устанавливают тарифы на распределение каждой тысячи кубометров газа. Например, для ПАО «Киевгаз», обслуживающее город Киев, тариф составляет 212 грн, а вот для ПАО «Киевоблгаз», обслуживающее Киевскую область, — уже 567 грн. Такая разница, очевидно, имеет место потому, что обслуживать один напичканный многоэтажками крупный населенный пункт гораздо дешевле, чем сотни городов и сел, разбросанных на 30 тыс. кв. км. Еще больше разница между тарифами для ПАО «Харьковгоргаз» (269 грн) и ПАО «Харьковгаз» (721 грн). Самым же высоким (730 грн) является тариф для ПАО «Николаевгаз», который обслуживает и город Николаев, и Николаевскую область.

А вот тарифы на услуги транспортировки газа, которые предоставлял «Укртрансгаз», еще совсем недавно устанавливало постановление НКРЭКУ №3159 от 29 декабря 2015 года (с изменениями от 15 декабря 2016 года). С точки зрения здравого смысла, стоимость транспортировки должна зависеть от количества километров прокачки. В таком случае наименьший тариф должны были платить именно те облгазы, которые расположены ближе к газовым месторождениям или потокам импортного газа. Но регулятор руководствовался совсем другими мотивами, а потому установил для облгазов тарифы за полученные ими услуги транспортировки, уравновешивающие те тарифы, которые они сами брали со своих клиентов за оказанные услуги распределения.

Например, для ПАО «Киевгаз» был установлен тариф на транспортировку в сумме 521 грн за 1 тыс. куб. м. Если добавить их к упомянутым выше 212 грн тарифа на распределение, то получим вместе 733 грн. Или возьмем ПАО «Киевоблгаз»: если к установленному для него тарифу на транспортировку в размере 166 грн добавить упомянутый выше тариф на распределение в размере 567 грн, то в сумме тоже получим 733 грн. Вы можете самостоятельно провести аналогичный эксперимент для любого облгаза, но в итоге все равно получите те же магические 733 грн за 1 тыс. куб. м.

В мае тариф на газ для населения будет меньше, но для всех разным

Таким образом, бытовой потребитель, независимо от того, в какой области или в каком городе Украины он проживал, за услуги по транспортировке и распределению газа в сумме платил по 73 коп. за каждый кубометр. Все изменилось 1 мая 2019 года, когда вступили в силу отдельные пункты постановления НКРЭКУ №2001 от 21 декабря 2018 года. В соответствии с ними устанавливался единый для всех облгазов тариф на услуги транспортировки природного газа по магистральным газопроводам, который должен был составить 157 грн за 1 тыс. куб. м. То есть независимо ни от расстояния, на которое транспортируется газ, ни от тарифов на распределение. Теперь вы сами, наверное, поймете, почему от такого нововведения больше всего выигрывают киевляне, у которых был наименьший тариф на распределение, а больше всего проигрывают жители Николаевской области.

Несмотря на это, как первые, так и вторые все равно будут платить в мае меньше, чем в апреле, когда тариф на газ для населения составлял 8,55 грн. А если бы в Европе не произошло резкого падения цен на газ, то могли бы вообще платить в диапазоне от 9,3 до 9,9 грн. А вот что будет потом — этого точно не сможет спрогнозировать ни один аналитик. Известно лишь, что ближе к осени рыночные цены на газ будут расти, а с 1 января 2020 года жилищно-коммунальный сектор перейдет на рыночные цены на газ.