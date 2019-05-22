Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зниження ціни газу на кілька місяців може спричинити наслідки у кредитній і банківській політиці — Богдан. Фото: News.liga.net

Зниження ціни газу на кілька місяців може спричинити наслідки у кредитній і банківській політиці — Богдан

22 тра 2019, 11:23
999

Ціна на газ в Україні має бути узгоджена з міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом (МВФ), заявив Андрій Богдан, новий глава Адміністрації президента Володимира Зеленського.

Loading...

Богдан стверджує, що влада вивчатиме можливі шляхи зменшення тарифів на газ, на цю тему проводилися консультації з багатьма фахівцями. Таку заяву він зробив напередодні в ефірі каналу «112 Україна».

Але ті чи інші рішення ми можемо ухвалювати після консультацій із міжнародними партнерами. В даному випадку ми поставлені в таку систему координат, що повинні погоджувати ті чи інші рішення, оскільки зменшення ціни на газ на кілька місяців може мати зовсім інші наслідки у кредитній і банківській політиці, — заявив Богдан.

Відповідальність за залежність України від МВФ та інших міжнародних організацій глава АП поклав на попередню владу.

Між тим нагадаємо, що днями глава уряду Володимир Гройсман заявляв про те, що зниження тарифів на газ та інші комунальні послуги може спричинити фінансову кризу в країні.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський скликав Раду на позачергове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Володимир Зеленський попросив Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання Верховної Ради, аби внести зміни до виборчого законодавства у зв’язку з позачерговими парламентськими виборами

Новини України
11:56

На Донбасі восьмеро військовослужбовців ЗСУ потрапили у полон до бойовиків

У середу, 22 травня, восьмеро українських військовослужбовців випадково потрапили в полон до проросійських бойовиків, які контролюють окуповані території Донбасу. Наразі командування ООС визначає місця перебування полонених

Новини України
11:33

Кредиту не буде? Через розпуск Ради місія МВФ достроково повертається до США — ЗМІ

Місія Міжнародного валютного фонду повертається до США і не переглядатиме програму співпраці. Причиною скорочення графіку перебування став розпуск парламенту та кадрові призначення в Адміністрації президента

Новини України
10:31
Новини партнерів
Загрузка...