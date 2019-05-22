Зниження ціни газу на кілька місяців може спричинити наслідки у кредитній і банківській політиці — Богдан. Фото: News.liga.net

https://racurs.ua/ua/n122221-znyjennya-ciny-gazu-na-kilka-misyaciv-moje-sprychynyty-naslidky-u-kredytniy-i-bankivskiy.html

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Ціна на газ в Україні має бути узгоджена з міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом (МВФ), заявив Андрій Богдан, новий глава Адміністрації президента Володимира Зеленського.

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Богдан стверджує, що влада вивчатиме можливі шляхи зменшення тарифів на газ, на цю тему проводилися консультації з багатьма фахівцями. Таку заяву він зробив напередодні в ефірі каналу «112 Україна».

Але ті чи інші рішення ми можемо ухвалювати після консультацій із міжнародними партнерами. В даному випадку ми поставлені в таку систему координат, що повинні погоджувати ті чи інші рішення, оскільки зменшення ціни на газ на кілька місяців може мати зовсім інші наслідки у кредитній і банківській політиці, — заявив Богдан.

Відповідальність за залежність України від МВФ та інших міжнародних організацій глава АП поклав на попередню владу.

Між тим нагадаємо, що днями глава уряду Володимир Гройсман заявляв про те, що зниження тарифів на газ та інші комунальні послуги може спричинити фінансову кризу в країні.