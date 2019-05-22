Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль в Адміністрацію президента, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n122220-zelenskyy-skasuvav-ukaz-pro-pryznachennya-zerkal-v-administraciu-prezydenta.html

Ракурс

Президент Волоидмир Зеленський 22 травня скасував указ про призначення Олени Зеркаль заступником Адміністрації президента.

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Про це повідомляє офіційне представництво глави держави.

Скасувати як такий, що нереалізований, указ Президента України від 21 травня 2019 року № 309 «Про призначення О. Зеркаль заступником глави Адміністрації ррезидента України», — йдеться у тексті указу.

Заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Зеленський призначив на посаду увечері 21 травня. Згодом відповідний указ прибрали із сайту глави держави.

ЗМІ повідомили про те, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації президента. Дипломат начебто погоджувалась бути лише уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії, а не заступником глави АП.