Бійці ЗСУ потрапили в полон на Донбасі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122222-na-donbasi-vosmero-viyskovoslujbovciv-zsu-potrapyly-polon-do-boyovykiv.html

Ракурс

Потрапили у полон до бойовиків самопроголошеної Донецької народної республіки восьмеро військовослужбовців Збройних сил України.

Loading...

Бійці операції Об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту. Таким чином військові в’їхали на окуповану територію Донецької області та потрапили в полон до сепаратистів, які контролюються Росією. Про це 22 травня повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Наразі командування вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Тим часом військова прокуратура внесла відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський вважає припинення вогню на Донбасі своїм головним завданням. Глава держави переконував, що докласть максимальних зусиль, щоб повернути полонених українців додому.