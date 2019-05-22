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Зеленський скликав Раду на позачергове засідання. ФОТО: hvylya.net
Зеленський скликав Раду на позачергове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n122218-zelenskyy-sklykav-radu-na-pozachergove-zasidannya-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Останній попросив голову ВР Андрія Парубія скликати парламентарів на сьогодні, 22 травня.
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На порядку денному Ради — дострокове припинення повноважень ВРУ восьмого скликання, внесення змін до Виборчого кодексу і закон «Про державні закупівлі».
Вчора, після консультацій президента з главами парламентських фракцій, стало відомо, що Раді пропонується знизити прохідний бар'єр на виборах із 5% до 3% і затвердити проведення парламентських виборів за пропорційною системою.
Між тим, Парубій звернувся до Зеленського, щоб той конкретизував номери проектів законів, які сьогодні мають бути внесені до порядку денного ВР.
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