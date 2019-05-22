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Зеленський скликав Раду на позачергове засідання. ФОТО: hvylya.net

Зеленський скликав Раду на позачергове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 тра 2019, 11:56
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Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Останній попросив голову ВР Андрія Парубія скликати парламентарів на сьогодні, 22 травня.

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На порядку денному Ради — дострокове припинення повноважень ВРУ восьмого скликання, внесення змін до Виборчого кодексу і закон «Про державні закупівлі».

Вчора, після консультацій президента з главами парламентських фракцій, стало відомо, що Раді пропонується знизити прохідний бар'єр на виборах із 5% до 3% і затвердити проведення парламентських виборів за пропорційною системою.

Між тим, Парубій звернувся до Зеленського, щоб той конкретизував номери проектів законів, які сьогодні мають бути внесені до порядку денного ВР.

Зеленский созвал ВР на внеочередное заседание. ФОТО: пресс-служба ВРУ

Джерело: Ракурс


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999

Зеленський скликав Раду на позачергове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Володимир Зеленський попросив Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання Верховної Ради, аби внести зміни до виборчого законодавства у зв’язку з позачерговими парламентськими виборами

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