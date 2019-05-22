Рада провалила оба избирательных законы Зеленского, фото — flickr.com

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Ракурс

Верховная Рада провалила оба избирательных закона президента Владимира Зеленского, которые он предложил принять для проведения досрочных выборов 21 июля.

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Законопроекты № 10317 и 10319 не включили в повестку дня сессии.

Законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство в связи с изменением избирательной системы в Раде набрал только 92 голоса, а законопроект об упрощении публичных закупок — 127 голосов. При этом утром в парламенте зарегистрировалось 240 нардепов.

Спикер Парубий закрыл заседание парламента и сообщил, что в следующий раз нардепы соберутся 28 мая.

Аппарат Верховной Рады за полчаса до голосования зарегистрировал и размножил оба законопроекта, о которых договаривались 21 мая во время политических консультаций в Администрации президента.

Главная новация документа — введение пропорциональной избирательной системы и снижение избирательного барьера с 5% до 3%. В объяснительной записке к законопроекту изменение обосновывается тем, что «мажоритарная система является коррупционной, а 5% проходного барьера препятствуют обновлению политических элит».

Президент предлагал ввести пропорциональную систему с закрытыми списками, отмечая, что «открыть списки нет времени».

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляют шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины, — отмечается в обосновании к законопроекту.

Юристы Зеленского считали, что выборы 21 июля можно провести по одной из уже апробированных в Украине систем и выбрали для этого пропорциональную систему с закрытыми партийными списками.