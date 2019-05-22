Рада провалила обидва виборчі закони Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n122233-rada-provalyla-obydva-vyborchyh-zakony-zelenskogo.htmlРакурс
Верховна Рада провалила обидва виборчі закони президента Володимира Зеленського, які він запропонував ухвалити для проведення дострокових виборів 21 липня.
Законопроекти № 10317 і 10319 не включили до порядку денного сесії.
Законопроект про внесення змін у виборче законодавство у зв’язку із зміною виборчої системи у Раді набрав тільки 92 голоси, а законопроект про спрощення публічних закупівель — 127 голосів.
Спікер Парубій закрив засідання парламенту і повідомив, що наступного разу нардепи зберуться 28 травня.
Апарат Верховної Ради за півгодини до голосування зареєстрував і розмножив обидва законопроекти, про які домовлялися 21 травня під час політичних консультацій в Адміністрації президента.
Головна новація документу — запровадження пропорційної виборчої системи і зниження виборчого бар'єру з 5% до 3%. У пояснювальній записці до законопроекту зміна обґрунтовується тим, що «мажоритарна система є корупційною, а 5% прохідного бар'єру перешкоджають оновленню політичних еліт».
Президент пропонував ввести пропорційну систему із закритими списками, відзначаючи, що «відкрити списки немає часу».
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і 60-денний термін для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи на позачергових виборах народних депутатів України, — зазначено в обґрунтуванні до законопроекту.
Отож, юристи Зеленського вирішили, що вибори 21 липня можна провести за однією із вже апробованих в Україні систем й обрали для цього пропорційну виборчу систему з закритими партійними списками.
Її поєднання з невисоким виборчим бар'єром дозволить забезпечити оновлення політичних еліт, врахувати регіональні інтереси при формуванні державної політики, появу в парламенті нових партій, підвищення відповідальності партій за власні рішення та діяльність уряду, сформованого представленими у парламенті партіями, — сказано в документі.