Верховна Рада провалила обидва виборчих закони президента Зеленського, фото — flickr.com

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Верховна Рада провалила обидва виборчі закони президента Володимира Зеленського, які він запропонував ухвалити для проведення дострокових виборів 21 липня.

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Законопроекти № 10317 і 10319 не включили до порядку денного сесії.

Законопроект про внесення змін у виборче законодавство у зв’язку із зміною виборчої системи у Раді набрав тільки 92 голоси, а законопроект про спрощення публічних закупівель — 127 голосів.

Спікер Парубій закрив засідання парламенту і повідомив, що наступного разу нардепи зберуться 28 травня.

Апарат Верховної Ради за півгодини до голосування зареєстрував і розмножив обидва законопроекти, про які домовлялися 21 травня під час політичних консультацій в Адміністрації президента.

Головна новація документу — запровадження пропорційної виборчої системи і зниження виборчого бар'єру з 5% до 3%. У пояснювальній записці до законопроекту зміна обґрунтовується тим, що «мажоритарна система є корупційною, а 5% прохідного бар'єру перешкоджають оновленню політичних еліт».

Президент пропонував ввести пропорційну систему із закритими списками, відзначаючи, що «відкрити списки немає часу».

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і 60-денний термін для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи на позачергових виборах народних депутатів України, — зазначено в обґрунтуванні до законопроекту.

Отож, юристи Зеленського вирішили, що вибори 21 липня можна провести за однією із вже апробованих в Україні систем й обрали для цього пропорційну виборчу систему з закритими партійними списками.