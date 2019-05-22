Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Парубій прокоментував виборчий законопроект Зеленського, фото — flickr.com

Законопроекти Зеленського: Парубій заявив, що в документі йдеться про закриті списки

22 тра 2019, 13:33
999

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України» президент Володимир Зеленський вніс 22 травня до парламенту.

Loading...

Спікер Ради Андрій Парубій повідомив про це депутатам у сесійній залі і заявив, що двічі розчаровано прочитав його текст.

Я прочитав і двічі переглядав. Я був здивований і розчарований, що першою законодавчою ініціативою нового глави держави було введення закритих партійний списків. Ще декілька днів тому із цієї трибуни президент говорив про відкриті списки, — повідомив Парубій.

Нагадаємо, що під час промови на церемонії інавгурації президент Зеленський попросив першочергово ухвалити Раду три закони — про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і «багатостраждальний Виборчий кодекс», у якому «зробити відкриті списки».

Парубій дав доручення невідкладно зареєструвати законопроект Зеленського і роздати нардепам для ознайомлення. Після цього спікер поставить на голосування питання включення розгляду законопроекту у порядок денний.

Спікер Ради вже заявляв про підтримку наміру кількох нардепів оскаржити розпуск Ради в Конституційному суді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Законопроекти Зеленського: Парубій заявив, що в документі йдеться про закриті списки

Спікер Ради Парубій повідомив, що розчарований текстом президентського законопроекту про зміни у виборчій системі, який вніс до парламенту президент Зеленський. У ньому Раду пропонується обирати за закритими списками

Новини України
13:33

Зниження ціни газу на кілька місяців може спричинити наслідки у кредитній і банківській політиці — Богдан

Андрій Богдан, очільник Адміністрації президента Володимира Зеленського, повідомив про консультації з фахівцями щодо цін на газ в Україні. За його словами, зниження ціни на кілька місяців може призвести до наслідків у кредитній і банківській сферах

Новини України
11:23
Новини партнерів
Загрузка...