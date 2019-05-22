Законопроекти Зеленського: Парубій заявив, що в документі йдеться про закриті списки

Парубій прокоментував виборчий законопроект Зеленського, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122231-dvichi-perechytav-i-rozcharovanyy-parubiy-pro-vyborchyy-zakonoproekt-zelenskogo.html

Ракурс

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України» президент Володимир Зеленський вніс 22 травня до парламенту.

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Спікер Ради Андрій Парубій повідомив про це депутатам у сесійній залі і заявив, що двічі розчаровано прочитав його текст.

Я прочитав і двічі переглядав. Я був здивований і розчарований, що першою законодавчою ініціативою нового глави держави було введення закритих партійний списків. Ще декілька днів тому із цієї трибуни президент говорив про відкриті списки, — повідомив Парубій.

Нагадаємо, що під час промови на церемонії інавгурації президент Зеленський попросив першочергово ухвалити Раду три закони — про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і «багатостраждальний Виборчий кодекс», у якому «зробити відкриті списки».

Парубій дав доручення невідкладно зареєструвати законопроект Зеленського і роздати нардепам для ознайомлення. Після цього спікер поставить на голосування питання включення розгляду законопроекту у порядок денний.

Спікер Ради вже заявляв про підтримку наміру кількох нардепів оскаржити розпуск Ради в Конституційному суді.