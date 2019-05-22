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Ракурс
Парубий прокомментировал избирательный законопроект Зеленского, фото — flickr.com

Законопроекты Зеленского: Парубий заявил, что в документе речь идет о закрытых списках

22 мая 2019, 13:33
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Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины» президент Владимир Зеленский внес 22 мая в парламент.

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Спикер Рады Андрей Парубий сообщил об этом депутатам в сессионном зале и заявил, что дважды разочарованно прочитал его текст.

Я прочитал и дважды пересматривал. Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой нового главы государства было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны президент говорил об открытых списках, — сообщил Парубий.

Напомним, что во время выступления на церемонии инаугурации президент Зеленский попросил в первую очередь принять Раду три закона — об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и «многострадальный Избирательный кодекс», в котором «сделать открытые списки».

Парубий дал поручение безотлагательно зарегистрировать законопроект Зеленского и раздать нардепам для ознакомления. После этого спикер поставит на голосование вопрос включения рассмотрения законопроекта в повестку дня.

Спикер Рады уже заявлял о поддержке намерения нескольких нардепов обжаловать роспуск Рады в Конституционном суде.

Источник: Ракурс


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