Гончаренко раскритиковал кадровые решения Зеленского. Фото: Станислав Юрченко

https://racurs.ua/n122229-posle-naznacheniy-zelenskogo-ulicu-bankovuu-mojno-pereimenovyvat-na-privatbankovuu-goncharenko.html

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Кадровые назначения нового президента Владимира Зеленского раскритиковал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

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Нардеп считает, что к ротациям на Банковой причастен одиозный олигарх Игорь Коломойский. Об этом он заявил 22 мая с трибуны Верховной Рады.

Нам говорили: будут новые люди и новые лица. Это кто эти новые лица? Адвокат Коломойского, который стал главой Администрации президента? Мы их не видим. После вчерашних кадровых назначений улицу Банковую можно переименовывать на Приватбанковую, — заявил Гончаренко.

Депутат от партии Порошенко добавил, что президент Зеленский совершает «рейдерский захват власти» и выразил надежду, что парламент сможет этому помешать.

Гончаренко возмущен, что новый глава государства не внес в Раду проект закона об импичменте президента, хотя и обещал это сделать. Нардеп от БПП также требует, чтобы законопроект об изменениях в избирательное законодательство содержало пункты об открытых списках.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ, которым назначил своего советника Андрея Богдана главой Администрации президента. Раньше Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Также Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации и представителя главы государства в Верховной Раде. Представителем президента в парламенте стал Руслан Стефанчук, а заместителями главы АП назначили Сергея Трофимова, Руслана Рябошапко, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка.