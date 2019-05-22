Гончаренко розкритикував кадрові рішення Зеленського. Фото: Станіслав Юрченко

https://racurs.ua/ua/n122229-pislya-pryznachen-zelenskogo-vulycu-bankovu-mojna-pereymenovuvaty-na-pryvatbankovu-goncharenko.html

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Кадрові призначення нового президента Володимира Зеленського розкритикував народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

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Нардеп вважає, що до ротацій на Банковій причетний одіозний олігарх Ігор Коломойський. Про це він заявив 22 травня з трибуни Верховної Ради.

Нам казали: будуть нові люди й нові обличчя. Це хто ці нові обличчя? Адвокат Коломойського, який став главою Адміністрації президента? Ми їх не бачимо. Після вчорашніх кадрових призначень вулицю Банкову можна перейменовувати на Приватбанкову, — заявив Гончаренко.

Депутат від партії Порошенка додав, що президент Зеленський вчиняє «рейдерське захоплення влади» й висловив сподівання, що парламент зможе цьому завадити.

Гончаренко обурений, що новий глава держави не вніс до Ради проект закону про імпічмент президента, хоч і обіцяв це зробити. Нардеп від БПП також вимагає, щоб законопроект про зміни до виборчого законодавства містив пункти про відкриті списки.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ, яким призначив свого радника Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Раніше Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Також Зеленський призначив п’ятьох заступників глави своєї адміністрації та представника глави держави у Верховній Раді. Представником президента в парламенті став Руслан Стефанчук, а заступниками глави АП призначили Сергія Трофімова, Руслана Рябошапку, Кирила Тимошенка та Юрія Костюка.