Зеленський призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства і керівника «Кварталу 95»https://racurs.ua/ua/n122228-zelenskyy-pryznachyv-pershym-zastupnykom-golovy-sbu-druga-dytynstva-i-kerivnyka-kvartalu-95.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства і керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова.
Відповідний указ з’явився на сайті президента.
Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником глави СБУ — начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, — йдеться в документі.
Із 2017 року Баканов є головою партії «Слуга народу», він був керівником штабу кандидата Зеленського. Із 2013-го року він очолює підприємство ТОВ «Квартал 95» і разом із Зеленським та його дружиною Оленою фактично керував цим комерційним проектом.
Іван Баканов народився у Кривому Розі і є другом дитинства шостого президента України.
Нагадаємо, що 21 травня президент Зеленський здійснив декілька важливих призначень. Глава держави підписав укази про призначення очільника своєї адміністрації, начальника Генштабу, п’ятьох заступників глави АП, а також свого представника в Раді.