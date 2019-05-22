Зеленський призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства і керівника «Кварталу 95», фото — Фейсбук І.Баканова

https://racurs.ua/ua/n122228-zelenskyy-pryznachyv-pershym-zastupnykom-golovy-sbu-druga-dytynstva-i-kerivnyka-kvartalu-95.html

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Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства і керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова.

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Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником глави СБУ — начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, — йдеться в документі.

Із 2017 року Баканов є головою партії «Слуга народу», він був керівником штабу кандидата Зеленського. Із 2013-го року він очолює підприємство ТОВ «Квартал 95» і разом із Зеленським та його дружиною Оленою фактично керував цим комерційним проектом.

Іван Баканов народився у Кривому Розі і є другом дитинства шостого президента України.

Нагадаємо, що 21 травня президент Зеленський здійснив декілька важливих призначень. Глава держави підписав укази про призначення очільника своєї адміністрації, начальника Генштабу, п’ятьох заступників глави АП, а також свого представника в Раді.