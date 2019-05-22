“Євробляхи” в Україні: закон про відтермінування штрафів набув чинності. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n122227-ievroblyahy-v-ukrayini-zakon-pro-vidterminuvannya-shtrafiv-nabuv-chynnosti.html

Ракурс

«Євробляхи» в Україні не штрафуватимуть ще 90 днів: сьогодні набув чинності закон, який відтерміновує штрафні санкції для водіїв нерозмитнених автомобілів

Loading...

Штрафи для євробляхерів почнуть діяти на території України лише через три місяці. Про це йдеться у відповідному документі на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» у зв’язку з прийняттям закону «Про електронні довірчі послуги» 16 травня. Завдяки цьому «євробляхи» отримали пільги ще на три місяці.

Зокрема, до 24 серпня відтерміновано введення в дію закону № 2612 про штрафи за порушення митного режиму для власників автомобілів на європейській реєстрації.

Нагадаємо, ще 8 листопада 2018 року Рада запровадила новий принцип розрахунку ставки акцизного податку на ввезення автомобілів з-за кордону і збільшила штрафи за нерозмитнені автомобілі. Закон про розмитнення авто з єврономерах набув чинності 25 листопада 2018 року. Пільговий період розмитнення «євроблях» збіг 22 лютого цього року, але сотні тисяч авто не пройшли цю процедуру. З 24 травня на водіїв таких автомобілів чекали штрафи у розмірі 170 тис. грн. Загроза штрафних санкцій зумовила хвилю протестів власників «євроблях». На тлі демонстрацій 16 травня парламент ухвалив зміни до законодавства, таким чином продовживши пільги для євробляхерів до кінця літа.