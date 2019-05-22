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«Евробляхи» в Украине: закон об отсрочке штрафов вступил в силу. Фото: Politeka

«Евробляхи» в Украине: закон об отсрочке штрафов вступил в силу

22 мая 2019, 12:51
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«Евробляхи» в Украине не будут штрафовать еще 90 дней: сегодня вступил в силу закон, который вводит отсрочку штрафных санкций для водителей нерастаможенных автомобилей

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Штрафы для евробляхеров начнут действовать на территории Украины только через три месяца. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте Верховной Рады.

Парламент принял закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» в связи с принятием закона «Об электронных доверительных услугах» 16 мая. Благодаря этому «евробляхи» получили льготы еще на три месяца.

В частности, до 24 августа отсрочено введение в действие закона № 2612 о штрафах за нарушение таможенного режима для владельцев автомобилей на европейской регистрации.

Напомним, еще 8 ноября 2018 года Рада ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобилей из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможивании авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года. Льготный период растаможки «евроблях» завершился 22 февраля текущего года, но сотни тысяч авто не прошли эту процедуру. С 24 мая водителей таких автомобилей ждали штрафы в размере 170 тыс. грн. Угроза штрафных санкций вызвала волну протестов владельцев «евроблях». На фоне демонстраций 16 мая парламент принял изменения в законодательство, таким образом продлив льготы для евробляхеров до конца лета.

Источник: Ракурс


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