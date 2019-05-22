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Кабмин выделил 32 млн грн на аудит «Укроборонпрома». Фото: Укроборонпром

Правительство выделило 32 млн грн на финансовый аудит «Укроборонпрома»

22 мая 2019, 12:50
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Правительство Украины выделило 32 млн грн на проведение финансового аудита «Укроборонпрома».

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Также чиновники вносят проект закона в Верховную Раду относительно прозрачной работы оборонного концерна. Об этом 22 мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.

Вносим в парламент проект закона о прозрачной работе Укроборонопрома, закупок в этой сфере. Также выделяем на возвратной основе 32 млн грн для «Укроборонопрому», чтобы компания начала глубокий финансовый аудит своей деятельности, — заявил премьер.

Напомним, в конце февраля Bihus.info обнародовало информацию о хищениях в оборонной сфере, к которым причастны люди из окружения бывшего президента Петра Порошенко. Согласно обнародованным данным, сын первого заместителя СНБО Гладковского и еще ряд чиновников причастны к покупке деталей из Российской Федерации по завышенным ценам.

Журналистское расследование по хищению в «Укроборонпроме» вызвало настоящий скандал. В марте Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит концерна «Укроборонпром», а в Кабинете министров одобрили доработанный план реформирования концерна и приняли проведение дополнительных проверок среди руководства «Укроборонпрома» и других государственных предприятий с использованием полиграфа.

В апреле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ликвидации «Укроборонпрома».

Источник: Ракурс


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