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Кабмін виділив 32 млн грн на аудит «Укроборонпрому». Фото: Укроборонпром

Уряд виділив 32 млн грн на фінансовий аудит «Укроборонпрому»

22 тра 2019, 12:50
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Уряд України виділив 32 млн грн на проведення фінансового аудиту «Укроборонпрому».

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Також урядовці вносять проект закону у Верховну Раду щодо прозорої роботи оборонного концерну. Про це 22 травня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабміну.

Вносимо до парламенту проект закону щодо прозорої роботи Укроборонопрому, закупівель у цій сфері. Також виділяємо на поворотній основі 32 млн грн для «Укроборонопрому», щоб компанія розпочала глибокий фінансовий аудит своєї діяльності, — заявив прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці лютого Bihus.info оприлюднило інформацію щодо розкрадань у оборонній сфері, до яких причетні люди з оточення колишнього президента Петра Порошенка. Згідно з оприлюдненими даними, син першого заступника РНБО Гладковського та ще низка високопосадовців причетні до купівлі деталей з Російської Федерації за завищеними цінами.

Журналістське розслідування щодо розкрадання в «Укроборонпромі» спричинило справжній скандал. У березні Рада національної безпеки й оборони доручила провести міжнародний аудит концерну «Укроборонпром», а в Кабінеті міністрів схвалили доопрацьований план реформування концерну та ухвалили проведення додаткових перевірок серед керівництва «Укроборонпрому» та інших державних підприємств з використанням поліграфу.

У квітні у Верховній Раді зареєстрували законопроект про ліквідацію «Укроборонпрому».

Джерело: Ракурс


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