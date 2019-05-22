Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ друга детства и руководителя «Квартала 95»https://racurs.ua/n122228-zelenskiy-naznachil-pervym-zamestitelem-glavy-sbu-druga-detstva-i-rukovoditelya-kvartala-95.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем главы СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.
Соответствующий указ появился сегодня на сайте президента.
Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — говорится в документе.
С 2017 года Баканов является председателем партии «Слуга народа», он был руководителем штаба кандидата Зеленского. С 2013 года он возглавляет предприятие ООО «Квартал 95» и вместе с Зеленским и его женой Еленой фактически руководил этим коммерческим проектом.
Иван Баканов родился в Кривом Роге и является другом детства шестого президента Украины.
Напомним, что 21 мая президент Зеленский совершил несколько важных назначений. Глава государства подписал указы о назначении главы администрации, начальника Генштаба, заместителей главы АП, а также своего представителя в Раде.