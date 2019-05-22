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Зеленский назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства и руководителя «Квартала 95», фото — Фейсбук И.Баканова

Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ друга детства и руководителя «Квартала 95»

22 мая 2019, 13:02
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Президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем главы СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

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Соответствующий указ появился сегодня на сайте президента.

Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — говорится в документе.

С 2017 года Баканов является председателем партии «Слуга народа», он был руководителем штаба кандидата Зеленского. С 2013 года он возглавляет предприятие ООО «Квартал 95» и вместе с Зеленским и его женой Еленой фактически руководил этим коммерческим проектом.

Иван Баканов родился в Кривом Роге и является другом детства шестого президента Украины.

Напомним, что 21 мая президент Зеленский совершил несколько важных назначений. Глава государства подписал указы о назначении главы администрации, начальника Генштаба, заместителей главы АП, а также своего представителя в Раде.

Источник: Ракурс


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