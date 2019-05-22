В Україні введуть облік ДТП. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n122232-v-ukrayini-vvedut-oblik-avtomobilnyh-avariy.html

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В Україні введуть облік ДТП, який допоможе виявляти та аналізувати причини скоєння аварій.

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Кабмін на засіданні 22 травня затвердив проект постанови МВС «Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод». Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Постанова передбачає затвердження обліку, який забезпечить виявлення та аналіз причин вже скоєних дорожньо-транспортних пригод. Нововведення дозволить упорядкувати процедуру взаємодії між суб'єктами, які володіють інформацією про скоєні ДТП. Урядовці впевнені, що це призведе до зменшення травматизму та смертності на українських дорогах, а також знизить обсяги збитків від аварій на загальнодержавному рівні.

Одержання об'єктивних та повних даних про обставини дорожньо-транспортних пригод є неодмінною передумовою здійснення оцінки стану аварійності на дорогах України, виявлення причин цих подій, розроблених і вжитих науково обґрунтованих запобіжних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху, — йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували звільнити водіїв від кримінальної відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди, які сталися внаслідок незадовільного стану автомобільних доріг і вулиць.