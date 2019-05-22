Джон Рокфеллер виявився найбагатшою людиною в історії людства. ФОТО: reactor.inform.kz

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Ракурс

Джон Рокфеллер, нафтовий магнат і доларовий мільярдер, був заможніший за нинішніх багатіїв, якщо не спиратися на інфляцію, а оцінювати його частку в загальній економіці США в конкретний період часу.

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Економіст Самюель Вільямсон підрахував вартість активів найбагатших людей з різних епох за власною методикою. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

Вільямсон відмовився підраховувати вартість активів, спираючись на інфляцію. Тобто, він не примножував статки людини на коефіцієнт зростання цін за роки його життя.

В результаті його дослідження з’ясувалося, що Рокфеллер незадовго до своєї смерті мав статки, рівні 1,6% економіки Сполучених Штатів Америки. Якби він жив в даний час, то його активи оцінювалися би в 331 млрд дол.

Вільмсон віддав друге місце в рейтингу найбагатших людей в історії сталепромисловцю Ендрю Карнегі. У нинішній час він міг би володіти активами в 321 млрд дол.

На третьому місці — Корнеліус Вандербільт, будівельник суден і залізниць, який зараз мав би 238 млрд дол.

Варто відзначити, що в топ-3 не увійшли засновники компаній «Майкрософт» Білл Гейтс (213 млрд дол.) і «Амазон» Джефф Безос (117 млрд дол.). Раніше саме Безос був визнаний найбагатшою людиною в історії, але, якби Рокфеллер жив в даний час, то обігнав би його.

Нагадаємо, найбагатшим жителем Лондона став вихідець з Росії — мільярдер Михайло Фрідман, співвласник і засновник фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». Його активи оцінюються в 15 млрд дол.