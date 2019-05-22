Джон Рокфеллер оказался самым богатым человеком в истории человечества. ФОТО: reactor.inform.kz

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Ракурс

Джон Рокфеллер, нефтяной магнат и долларовый миллиардер, был состоятельнее нынешних богачей, если не опираться на инфляцию, а оценивать его долю в общей экономике США в конкретный период времени.

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Экономист Самюэль Уильямсон подсчитал стоимость активов самых богатых людей из разных эпох по собственной методике. Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Bloomberg.

Уильямсон отказался подсчитывать стоимость активов, опираясь на инфляцию. То есть, он не умножал состояние человека на коэффициент роста цен за в годы его жизни.

В итоге его исследования выяснилось, что Рокфеллер незадолго до своей смерти обладал состоянием, равным 1,6% экономики Соединенных Штатов Америки. Если бы он жил в настоящее время, то его активы оценивались бы в 331 млрд долл.

Уильмсон отдал второе место в рейтинге богатейших людей в истории сталепромышленнику Эндрю Карнеги. В нынешнее время он мог бы обладать активами в 321 млрд долл.

На третьем месте — Корнелиус Вандербильт, строитель суден и железных дорог, который сейчас имел бы 238 млрд долл.

Стоит отметить, что в топ-3 не вошли основатели компаний «Майкрософт» Билл Гейтс (213 млрд долл.) и «Амазон» Джефф Безос (117 млрд долл.). Ранее именно Безос был признан самым богатым человеком в истории, но, если бы Рокфеллер жил в настоящее время, то обогнал бы его.

Напомним, самым богатым жителем Лондона стал выходец из России — миллиардер Михаил Фридман, совладелец и основатель финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп». Его активы оцениваются в 15 млрд долл.