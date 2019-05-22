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Массовые протесты охватили Прагу: на антиправительственный митинг вышли 50 тыс. чехов. Фото: Novinky.cz

Массовые протесты охватили Прагу: на антиправительственный митинг вышли 50 тыс. чехов (ФОТО, ВИДЕО)

22 мая 2019, 13:42
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Массовые протесты в Праге вспыхнули накануне. Около 50 тыс. чехов вышли на улицы с требованием отставки министра юстиции Чехии Марии Бенешовой и премьер-министра Андрея Бабиша, которые фигурируют в коррупционном скандале.

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Причиной протестов стало намерение Бенешовой реформировать прокуратуру и отменить должность генпрокурора. Организаторы акции считают, что такие действия являются попыткой контролировать правосудие. Об этом сообщает 420on.cz.

Протесты в Праге: 50 тысяч людей против Бенешовой и Бабиша. Фото: Novinky.cz

Также демонстранты требуют направить в суд материалы дела, в котором фигурирует премьер-министр и его родственники.

Протести в Празі: 50 тисяч людей проти Бенешової і Бабіша. ФОТО: EPA / Scanpix

В то же время организаторы акции пригласили Бабиша на телевизионные дебаты. На это премьер ответил, что не видит причин, по которым должен согласиться на дебаты.

Кроме того, Бабиш утверждает, что один из организаторов протеста неоднократно присылал ему письма с угрозами. А чтобы исправить ситуацию в стране, премьер-министр предложил активистам создать собственную партию и с ее помощью отстаивать права народа.


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