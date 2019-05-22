Масові протести охопили Прагу: на антиурядовий мітинг вийшли 50 тис. чехів. Фото: Novinky.cz

https://racurs.ua/ua/n122225-masovi-protesty-ohopyly-pragu-na-antyuryadovyy-mityng-vyyshly-50-tys-chehiv-foto-video.html

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Масові протести в Празі спалахнули напередодні. Близько 50 тис. чехів вийшли на вулиці з вимогою відставки міністра юстиції Чехії Марії Бенешової і прем'єр-міністра Андрія Бабіша, які фігурують в корупційному скандалі.

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Причиною протестів став намір Бенешової реформувати прокуратуру і скасувати посаду генпрокурора. Організатори акції вважають, що такі дії є спробою контролювати правосуддя. Про це повідомляє 420on.cz.

Також демонстранти вимагають направити в суд матеріали справи, в якій фігурує прем'єр-міністр і його родичі.

У той же час організатори акції запросили Бабіша на телевізійні дебати. На це прем'єр відповів, що не вбачає причин, за якими повинен погодитися на дебати.

Крім того, Бабіш стверджує, що один із організаторів протесту неодноразово надсилав йому листи з погрозами. А щоб виправити ситуацію в країні, прем'єр-міністр запропонував активістам створити власну партію і з її допомогою відстоювати права народу.