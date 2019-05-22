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Ракурс
В Украине введут учет ДТП. Фото: Status Quo

В Украине введут учет автомобильных аварий

22 мая 2019, 14:08
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В Украине введут учет ДТП, который поможет выявлять и анализировать причины совершения аварий.

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Кабмин на заседании 22 мая утвердил проект постановления МВД «Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий». Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Постановление предусматривает утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин уже совершенных дорожно-транспортных происшествий. Нововведение позволит упорядочить процедуру взаимодействия между субъектами, владеющими информацией о совершенных ДТП. Чиновники уверены, что это приведет к уменьшению травматизма и смертности на украинских дорогах, а также снизит объемы убытков от аварий на общегосударственном уровне.

Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременной предпосылкой осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявления причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, в Верховной Раде предложили освободить водителей от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, произошедших вследствие неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и улиц.

Источник: Ракурс


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