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Ракурс
На Рівненщині 12-річного хлопчика на смерть засипало піском. Фото: it-will-help

На Рівненщині 12-річного хлопчика на смерть засипало піском

22 тра 2019, 20:09
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Хлопчик-підліток загинув у Рівненській області через зсув піску. Його знайшов 12-річний брат-близнюк.

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Трагічний інцидент стався у Рокитнівському районі. Тіло хлопчика знайшли на глибині близько двох метрів. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Рівненській області.

Встановлено, що після школи брати пішли гратися до піщаної копанки, яка розташована за 200 м від будинку. Один з хлопчиків повернувся додому, щоб допомогти їхній матері по господарству, а другий залишився і продовжив викопувати землянку.

Згодом, коли він перебував у ямі глибиною близько двох метрів відбувся зсув піску, що призвело до трагедії. Брат загиблого почав хвилюватися через відсутність хлопця і пішов перевірити, що сталося.

Зрозумівши, що брат опинився у пастці, підліток спочатку намагався сам відкопати загиблого, потім покликав дорослих. На місце прибув місцевий фельдшер, який констатував смерть дитини.

Згідно із свідоцтвом про смерть хлопчика, він загинув внаслідок асфіксії. При обвалі пісок сильно стиснув його живіт та грудну клітину.

Підліток виховувався у благополучній сім’ї. Крім нього у його батьків ще п’ятеро дітей.

Матеріали справи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Миколаївській області дев’ятирічного хлопчика на смерть завалило сміттям.

Джерело: Ракурс


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