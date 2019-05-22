Зеркаль прокоментувала відмову від посади заступника голови АП. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/ua/n122245-zerkal-prokomentuvala-vidmovu-vid-posady-zastupnyka-golovy-ap.html

Ракурс

Олена Зеркаль, яка займає посаду заступника голови Міністерства закордонних справ, розповіла, чому відмовилась від посади заступника голови Адміністрації президента.

Loading...

За словами Зеркаль, вона дуже любить свою роботу і має достатню кількість мотивації та енергії, щоб займатися захистом України на міжнародній арені. Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця заявила, що найважливіші проекти у її професійному житті пов’язані з утвердженням верховенства права в країні та у відносинах України із світовими партнерами.

За словами Зеркаль, вона ще має втілити у реальність Угоду про асоціацію з ЄС, добитися безвізового режиму та постачання газу з країн Європейського Союзу, а також проводити правові спори з Росією.

Зеркаль подякувала всім українцям за теплі відгуки щодо її можливого призначення та не виключає, що, можливо, колись займе цю посаду.

Кар'єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями, — наголосила Зеркаль.

Також вона анонсувала поїздку до Гамбурга 25 травня у Міжнародний трибунал з морського права, який має оголосити рішення у справі військовополонених українських моряків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», указ про призначення Зеркаль з’явився на сторінці Адміністрації президента, однак згодом вийшов новий указ, що відмінив призначення.