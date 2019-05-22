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Зеркаль прокоментувала відмову від посади заступника голови АП. Фото: Слово и дело

Зеркаль прокоментувала відмову від посади заступника голови АП

22 тра 2019, 19:02
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Олена Зеркаль, яка займає посаду заступника голови Міністерства закордонних справ, розповіла, чому відмовилась від посади заступника голови Адміністрації президента.

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За словами Зеркаль, вона дуже любить свою роботу і має достатню кількість мотивації та енергії, щоб займатися захистом України на міжнародній арені. Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця заявила, що найважливіші проекти у її професійному житті пов’язані з утвердженням верховенства права в країні та у відносинах України із світовими партнерами.

За словами Зеркаль, вона ще має втілити у реальність Угоду про асоціацію з ЄС, добитися безвізового режиму та постачання газу з країн Європейського Союзу, а також проводити правові спори з Росією.

Зеркаль подякувала всім українцям за теплі відгуки щодо її можливого призначення та не виключає, що, можливо, колись займе цю посаду.

Кар'єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями, — наголосила Зеркаль.

Також вона анонсувала поїздку до Гамбурга 25 травня у Міжнародний трибунал з морського права, який має оголосити рішення у справі військовополонених українських моряків.

Зеркаль про відмову від посади заступника голови АП. Фото: facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», указ про призначення Зеркаль з’явився на сторінці Адміністрації президента, однак згодом вийшов новий указ, що відмінив призначення.

Джерело: Ракурс


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