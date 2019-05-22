У відставку пішов начальник управління держохорони Гелетей. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n122244-u-vidstavku-pishov-nachalnyk-upravlinnya-derjohorony-geletey-foto.html

Ракурс

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей пішов у відставку. За словами службовця, президенту України Володимиру Зеленському потрібна власна команда, а тому він йде з посади.

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Гелетей стверджує, що вирішив написати рапорт тільки після інавгурації, щоб не залишати свій підрозділ перед важливою подією. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами Гелетея усі колеги з особового складу управління стали для нього другою сім'єю. З ними службовець у 2014 році воював на сході України. Гелетей запевняє, що весь цей час він та його колеги працювали у посиленому режимі, залишались без вихідних і затримувались до пізньої ночі.

За словами чиновника, за п’ять років своєї роботи він з командою створив професійну спецслужбу європейського рівня. Своєму наступнику Гелетей побажав мудрості та сили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України стане екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.