Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У відставку пішов начальник управління держохорони Гелетей. Фото: Facebook

У відставку пішов начальник управління держохорони Гелетей (ФОТО)

22 тра 2019, 18:22
999

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей пішов у відставку. За словами службовця, президенту України Володимиру Зеленському потрібна власна команда, а тому він йде з посади.

Loading...

Гелетей стверджує, що вирішив написати рапорт тільки після інавгурації, щоб не залишати свій підрозділ перед важливою подією. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Гелетей йде у відставку. Фото: Facebook

За словами Гелетея усі колеги з особового складу управління стали для нього другою сім'єю. З ними службовець у 2014 році воював на сході України. Гелетей запевняє, що весь цей час він та його колеги працювали у посиленому режимі, залишались без вихідних і затримувались до пізньої ночі.

За словами чиновника, за п’ять років своєї роботи він з командою створив професійну спецслужбу європейського рівня. Своєму наступнику Гелетей побажав мудрості та сили.

Гелетей про свою відставку

Як раніше повідомляв «Ракурс», новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України стане екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Законопроекти Зеленського: Парубій заявив, що в документі йдеться про закриті списки

Спікер Ради Парубій повідомив, що розчарований текстом президентського законопроекту про зміни у виборчій системі, який вніс до парламенту президент Зеленський. У ньому Раду пропонується обирати за закритими списками

Новини України
13:33
Новини партнерів
Загрузка...